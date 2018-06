Man gooit zonder aanleiding molotovcocktail op tent: meisje springt kanaal in om te ontsnappen aan de vlammen VTT kg

30 juni 2018

17u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 4 In Herentals heeft een man vrijdagnacht tussen half een en half twee zonder aanleiding een molotovcocktail in de richting van een tent gegooid. Ook een meisje kreeg de inhoud van de molotovcocktail over zich heen. De tent vatte vuur, maar er vielen geen gewonden, zo zegt politiezone Neteland.

Een groep mensen had vrijdagnacht een tentje opgezet naast het kanaal achter meubelwarenhuis Primalux in Herentals. Omstreeks 0.30 uur kwam er een man aan die gezellig een praatje maakt, daarna weg ging.

Hoewel er geen sprake was van ruzie of conflict, keerde de man later terug met een zelfgemaakte molotovcocktail. Hij goot dat over een tentje en ook een van de aanwezigen kreeg het product op zich. De man stak daarna het product aan. Het meisje dat het product ook op zich had gekregen, sprong in het kanaal. Ze bleef ongedeerd en kon ook heelhuids uit het water geholpen worden.

Het tentje is wel uitgebrand. De politie kon de verdachte, een veertiger uit Herentals zelf, snel oppakken. Hij blijft aangehouden omdat onduidelijk is wat de man bezielde.