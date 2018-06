Man gooit irriterende vloeistof naar buschauffeur van De Lijn kv

29 juni 2018

22u12

Bron: Belga 20 Een man heeft woensdag in Heusden-Zolder een irriterende vloeistof naar een buschauffeur van De Lijn gegooid. Dat meldt de politie van de zone Heusden-Zolder vandaag.

De buschauffeur werd ter verzorging even in de spoed van het Sint Francisusziekenhuis te Heusden-Zolder opgenomen, maar mocht dezelfde avond het ziekenhuis verlaten. De dader is voortvluchtig, maar de politie beschikt dankzij de camerabeelden over een foto van de verdachte.

Het labo kwam ter plaatse voor vaststellingen en de substantie zal nog verder onderzocht worden.

Volgens Het Belang van Limburg had de buschauffeur last van gezwollen en jeukende plekken in het gezicht en op beide armen. "Hij droeg gelukkig een bril waardoor de vloeistof niet in zijn ogen terechtkwam", zegt vakbondsafgevaardigde Gery Nuyts (ACV) aan de krant.