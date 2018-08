Man gooit inboedel door raam in Harelbeke: gebouw geëvacueerd en straat urenlang afgesloten Alexander Haezebrouck

13 augustus 2018

01u25 2 In de Overleiestraat in Harelbeke was een man gisteravond begonnen met zijn inboedel door het raam te gooien vanuit de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. Toen de man elke medewerking van de politie weigerde werd het gebouw geëvacueerd en de straat voor enkele honderden meters afgezet. Hij werd uiteindelijk overmeesterd.

Omdat er sterke vermoedens waren dat de man gewapend was, riep de politie de versterking in van de speciale eenheden in die in grote getale kwamen afgezakt.

Naar verluidt gaat het om een labiele man met psychische problemen. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat de politie ter plaatse moet komen wegens overlast door de man.

De straat was enkele uren afgesloten tot de politie de man kon overmeesteren. Voor zover bekend raakte niemand gewond.