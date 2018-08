Man gooit cannabis, cocaïne en geld weg tijdens wilde politieachtervolging HA

16 augustus 2018

18u01

Bron: Belga 4 De politie van de zone CARMA heeft afgelopen nacht na een achtervolging in Houthalen een aanzienlijke hoeveelheid drugs en geld teruggevonden. Een automobilist kon aan twee politiecontroles ontkomen. De politie is bezig de man op te sporen, meldt de zone CARMA.

De politie kreeg kort na middernacht een melding over geluidsoverlast in het Jordaenssteegje in het centrum van Houthalen. Bij controle van de aanwezige personen sloeg een van hen op de vlucht. Enige tijd later keerde die persoon terug om zijn auto op te halen. In de Diepestraat wilde de politie hem in zijn voertuig controleren, maar de man vluchtte weer weg.

Na een korte achtervolging, waarbij de bestuurder meerdere verkeersovertredingen beging en omstaanders in gevaar bracht, verloor hij de controle over het stuur en kwam hij op een kruispunt tot stilstand. Hij zette het onmiddellijk op een lopen. Ondanks de inzet van meerdere politieploegen kon de politie hem niet meer aantreffen.



Op zijn vluchtroute had de verdachte een grote som geld, cannabis en cocaïne weggesmeten. Ook in de auto lagen enkele gsm's en een aanzienlijke hoeveelheid drugs. De identiteit van de man is bekend bij de politie. De politie CARMA en het Limburgse parket voeren het verdere onderzoek.