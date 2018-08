Man gijzelt minderjarige in Charleroi

03 augustus 2018

23u21

Bron: Belga, RTL

In Charleroi houdt een man deze avond een minderjarige gegijzeld in de rue de l'Alouette, ten noordoosten van het stadscentrum. Speciale eenheden van de politie zijn ter plaatse geroepen en er is een veiligheidsperimeter ingesteld.