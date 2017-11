Man giet kokend water over vriendin omdat ze relatie verbreekt: één jaar cel SPS

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 480 euro omdat hij vorig jaar zijn toenmalige vriendin overgoot met kokend water, haar sloeg met een waterkoker en haar meermaals bedreigde. Aan de vrouw moet hij een schadevergoeding betalen van 480 euro.

De feiten dateren van 23 juni 2016. Toen werd het de man te veel dat zijn jongere vriendin een einde maakte aan hun relatie. Tijdens de ruzie overgoot hij haar ook met kokend water en sloeg haar met de waterkoker. Daarna pakte hij een keukenmes en bedreigde hij haar.

De 16-jarige zoon van het koppel kwam tussenbeide nadat hij de politie had verwittigd. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze de doorweekte vrouw aan met zichtbare brandwonden op haar beide armen en een gezwollen buil op haar gezicht.

Vijf dagen later moest de zoon een verklaring over de gebeurtenissen afleggen bij de politie. Op het ogenblik dat dit gebeurde, kreeg zijn moeder, die haar zoon vergezelde, een voicemailbericht van een onbekend nummer. Toen ze dit beluisterde, hoorde ze hoe haar ex haar bedreigde. Dat bericht en vijf andere bedreigingen liet ze aan de politie horen. Naar aanleiding van die bedreigingen stelde de politie nog eens zes processen-verbaal op tegen de dader.