Man gewond na schietincident in Malmedy SVL

07 oktober 2020

15u10

Bron: Belga 2 Bij een schietincident in het Luikse Malmedy is vanochtend een man gewond geraakt. Dat meldt de procureur. Hij bevestigt zo het nieuws van La Meuse Verviers.

Volgens de procureur zou het gaan om een afrekening tussen twee mannen. De dader schoot twee keer op het slachtoffer, die gewond raakte maar niet in levensgevaar is. De dader is nog niet opgepakt. De politie en het gerecht onderzoeken de zaak. Een wapendeskundige en het labo van de politie kwamen ter plaatse.

