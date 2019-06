Man gewond na blussen van frietketelbrand met water, brandweer waarschuwt opnieuw: “Mag je absoluut niet doen” ADN

15 juni 2019

20u30

Bron: Belga 0 De brandweer van Brussel is vandaag uitgerukt voor een keukenbrand in een appartement in Evere. De bewoner probeerde een oververhitte frietketel met water te blussen. Door die ingreep werden de vlammen natuurlijk nog aangewakkerd. Het slachtoffer werd met eerste- en tweedegraadsbrandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat is vernomen van Walter Derieuw, de woordvoerder van de brandweer.

De keukenbrand in het appartement aan de Frans Van Cutsemstraat in Evere ontstond kort na 14 uur. De bewoner probeerde de brand te blussen door water op de frietketel te gieten.

"Dat is wat je absoluut niet mag doen", legt Walter Derieuw uit. "Je moet proberen de friteuse uit te schakelen, de afzuigkap uit te schakelen, dan de zuurstoftoevoer afsnijden door het apparaat af te dekken met bijvoorbeeld een licht vochtige doek, en natuurlijk onmiddellijk de brandweer bellen.”



De brand was snel onder controle. De keuken van het appartement is buiten gebruik.