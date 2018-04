Man gewond bij steekpartij aan Hallepoort in Brussel SI

11 april 2018

11u57

Bron: Belga 0 Bij een steekpartij aan de Hallepoort in Brussel is dinsdagavond een man ernstig gewond geraakt. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Naar de vermoedelijke dader van de steekpartij wordt nog gezocht.

Volgens het parket werd de lokale politie Brussel-Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) rond 18.45 uur verwittigd van een steekpartij in een bar aan de Hallepoort. Ter plekke troffen de agenten een 46-jarige man aan die verschillende steekwonden in het aangezicht had opgelopen. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.

De vermoedelijke dader van de steekpartij, een dertiger, ging er na de feiten vandoor en wordt opgespoord. Aanleiding voor de steekpartij zou een ruzie tussen dader en slachtoffer zijn. Wat de reden voor die ruzie was, is niet duidelijk.