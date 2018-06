Man gewond bij schietpartij in Sint-Job-in-'t-Goor Patrick Lefelon

01 juni 2018

11u24

Bron: eigen berichtgeving 2 In Sint-Job-in-'t-Goor, een deelgemeente van Brecht, is vanmorgen rond 4 uur een man neergeschoten in de Canadalaan. Hij werd overgebracht naar het AZ Klina in Brasschaat en verkeert buiten levensgevaar.

De man woonde samen met zijn vriendin en vier kinderen sinds drie maanden op een appartement in de straat.

Of de man effectief in de straat is neergeschoten, is maar de vraag. Buren die tot laat wakker waren, hoorden geen schot.Mogelijk is de man verderop in de straat aangevallen en is hij tot aan zijn woning gekropen. Zijn vriendin trof hem aan in de hal.

Buurtbewoner Gregory Snoeys: "Ik ben vanmorgen wakker gemaakt door mijn zoontje die politiemensen en de wetsdokter in de voortuin zag staan. Hij herkende die figuren uit de 'Buurtpolitie'. Zelf heb ik niets gehoord. Het slachtoffer zou onze bovenbuur zijn maar ik ken die mensen amper. Zij wonen hier pas."

Over het motief van de schietpartij is er twijfel. De ex-man van de vriendin was vroeger al betrokken in drugszaken maar op dit moment wijst niets erop dat er hier een link naar het drugsmilieu is. Mogelijk moet de oorzaak van de schietpartij in de relationele sfeer gezocht worden.

De federale gerechtelijke politie heeft de zaak overgenomen. Zij houdt zich bezig met alle schietpartijen en andere incidenten in het Antwerpse drugsmilieu. Het Antwerpse parket was nog niet bereikbaar voor commentaar.