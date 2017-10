Man gewond bij ongeval in Herselt Toon Verheijen

00u30

Bron: eigen berichtgeving 0 De bestuurder van een personenwagen is gisterenavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Harmoniestraat In Ramsel (Herselt). De man was net zijn minderjarig zoontje gaan ophalen op een nabijgelegen voetbalterrein.

Op weg naar huis verloor de man om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur van zijn wagen. Omstaanders zagen het ongeval gebeuren en boden meteen hulp. Het kindje werd zonder kleerscheuren uit de wagen gehaald. De bestuurder zelf moest door de brandweer bevrijd worden. Hij zat meer dan dertig minuten gekneld in het wagen. Hij is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.