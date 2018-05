Man gewond bij brand in garage in Oudenaarde Ronny De Coster

19 mei 2018

18u17 33 Bij een brand in een garage in het Oost-Vlaamse Oudenaarde is een man vrij ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer was met een lasapparaat aan het werk aan een auto en heeft daarbij vermoedelijk de benzineleiding van de wagen geraakt.

De auto vloog in brand en de man probeerde nog om het vuur te blussen, maar liep daarbij brandwonden op aan beide armen. Het slachtoffer is afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Samen met de auto is de garage helemaal uitgebrand.

De politie heeft voor de bluswerkzaamheden de Aalstbaan (de weg van Oudenaarde naar Zwalm) in Leupegem afgesloten voor alle verkeer.