Man geeft zich over nadat hij zichzelf en anderen dreigde neer te schieten Wannes Vansina

01 december 2018

20u59 15 De Rashoevewijk in Heist-Goor (Heist-op-den-Berg) stond vanavond urenlang op zijn kop. Een gewapende man verschanste zich in zijn woning. Speciale eenheden van de politie kwamen ter plaatse. Na onderhandelingen gaf de man zich over.

Omstreeks 17 uur werden de straten afgesloten door duidelijk zenuwachtige politiemensen. Een 62-jarige bewoner had volgens het parket zelf naar de politie gebeld met de melding dat hij zich van het leven wilde beroven en dat hij mogelijk mensen zou meenemen indien die zich naar zijn woning zouden begeven.

“Gelet op de dreiging en het feit dat de man geregistreerde wapens bezit, werd een perimeter ingesteld. Er werd beslist hem niet te verontrusten, wel werden de speciale eenheden opgeroepen. Daarop zijn onderhandelingen met familieleden en hemzelf opgestart en heeft hij zich overgegeven”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen.

Met succes. Omstreeks 21.30 uur gaf de man zich over. “Hij werd meegenomen naar het bureau. De speciale eenheden moesten uiteindelijk niet ingrijpen.” De woordvoerster benadrukt dat er nooit andere personen werden gegijzeld of vastgehouden. Volgens onze informatie kaderde het drama in een relationele breuk. Tijdens de interventie werd niemand geëvacueerd. Wel werden bewoners aangeraden om binnen te blijven. De brandweer en de MUG kwamen ter plaatse, de gastoevoer werd afgesloten.