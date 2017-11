Man gearresteerd omdat hij 8 maanden zwangere vrouw sloeg Redactie

14u22

Bron: Belga 116 thinkstock Een man van 39 uit Comblin is overgedragen aan het parket van Luik omdat hij zijn ex-vrouw had geslagen die acht maanden zwanger is. De dertiger werd in september nog veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijk omdat hij zijn vrouw en kinderen had opgesloten en ermee dreigde het huis te laten ontploffen.

De man was gisteren naar het huis van zijn ex gekomen om nog wat spullen op te halen. Hij vroeg ook de terugbetaling van bepaalde zaken, wat de vrouw weigerde. De man was het daar duidelijk niet mee eens en probeerde haar verschillende keren te slaan. De buren moesten tussenbeide komen om een halt toe te roepen aan het geweld.

De dertiger ontkent de feiten ondanks de getuigenissen. Het parket heeft zijn dossier overgemaakt en vraagt zijn aanhouding.