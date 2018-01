Man geïnterneerd voor poging doodslag met champagnefles: "Ik viel eigenlijk de verkeerde persoon aan" Redactie

16u05

Bron: belga 0 thinkstock De Brugse raadkamer heeft een 50-jarige Bruggeling geïnterneerd voor een opmerkelijke poging tot doodslag. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Thomas L. ging een nietsvermoedende man met een zware champagnefles te lijf, maar verklaarde achteraf dat hij eigenlijk de verkeerde persoon had aangevallen.

De Brugse politie hield op 13 juli in de namiddag een routinecontrole in enkele Brugse parken. Zo zagen ze hoe Thomas L. met de fiets aankwam en op Kurt C. afstapte. Het slachtoffer zat op een bankje toen L. hem met een zware fles champagne twee harde slagen gaf. De slagen waren op zijn hoofd gericht, maar C. kon de klappen met zijn armen opvangen.

Thomas L. werd ingerekend en verklaarde doodleuk dat hij eigenlijk de verkeerde persoon had aangevallen. Het echte doelwit was naar eigen zeggen een zekere Kenny. De verdachte maakte een verwarde indruk en stond bekend als druggebruiker. Op het moment van de feiten leek hij bovendien te kampen met psychische problemen. De gerechtspsychiater oordeelde dat L. inderdaad ontoerekeningsvatbaar is.