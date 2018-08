Man gaat compleet door het lint op camping in provincie Luxemburg en slaat zijn vrouw meermaals met ijzeren staaf op het hoofd HA

11 augustus 2018

14u48

Bron: Belga 8 Op een camping in Bertrix, in de provincie Luxemburg, zijn gisterenavond de stoppen doorgeslagen bij een man. De veertiger sloeg zijn echtgenote meerdere malen met een ijzeren staaf op het hoofd omdat zij hun wagen volgetankt had en niet voor 30 euro zoals de man gevraagd had.

De man, geboren in 1977, ging zijn vrouw te lijf nadat zij naar de camping was teruggekeerd na de tankbeurt. De echtgenote kreeg meerdere klappen tegen het hoofd met een ijzeren staaf, maar slaagde er toch in de politie te verwittigen. Die kwam ter plaatse en sloeg de agressor, die de feiten bekende, in de boeien. Het parket van Luxemburg bevestigt de aanhouding. De man zal vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen.



De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze liep verschillende kneuzingen op en vertoonde ook tekenen van wurging. In het ziekenhuis werden ook oudere letsels aan de schedel van de vrouw vastgesteld. Het slachtoffer is acht dagen werkonbekwaam.

