Man gaat buurman vriendin te lijf met bijl in Amay

TT

09 september 2018

17u57

Bron: Belga

2

In Amay in Luik is een man opgepakt nadat hij met een bijl de buurman van zijn vriendin te lijf is gegaan. Dat heeft het parket van Luik bekendgemaakt. Het slachtoffer raakte zwaargewond maar is niet kritiek.