Man filmt douchende collega in asielcentrum in Brugge ADN

15u48

Bron: Belga 0 Benny Proot Een 40-jarige Oostendenaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor feiten van voyeurisme. De beklaagde filmde een douchende collega in het gesloten opvangcentrum voor asielzoekers in Brugge. De verdediging vroeg de opschorting van straf.

Op 11 februari 2017 besloot een 47-jarige vrouw uit Oostende om na haar shift in De Refuge nog een douche te nemen. Plots merkte ze dat iemand vanuit het hokje naast haar stond te filmen. Het onderzoek van de camerabeelden in het gebouw bracht snel aan het licht dat een 40-jarige collega haar had staan bespieden. Na het incident bleef het slachtoffer tien weken thuis. Ze vorderde een schadevergoeding van bijna 2.300 euro.

Lees ook Twaalf mensen ontsnapt uit gesloten centrum in Brugge

De verdediging pleitte dat de man wel degelijk beseft dat hij een grens had overschreden. "Hij is heel erg geschrokken van zichzelf en heeft onmiddellijk hulp gezocht", aldus meester Rik Demeyer. De beklaagde laat zich nog steeds psychisch begeleiden. Zijn advocaat vroeg om strafopschorting onder voorwaarden. Het OM verzette zich hiertegen en vorderde een voorwaardelijke celstraf.

De beklaagde omschreef de feiten als een grote flater. "Ik ben enorm beschaamd voor wat ik gedaan heb. Ik heb er enorm veel spijt van."

De rechter doet uitspraak op 14 november.