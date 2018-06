Man ernstig gewond na steekpartij op straat in Lier



Tim Van der Zeypen

27 juni 2018

17u26

Bron: Eigen berichtgeving 11 In het centrum van Lier is vanmiddag een man ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. Er zou een verdachte zijn meegenomen voor verhoor.

Rond het middaguur werden buurtbewoners van de Berlarij opgeschrikt door lawaai en hulpgeroep. Een hevig bloedende man lag op de grond, omstaanders boden meteen hulp en verwittigden de hulpdiensten. Het slachtoffer had veel bloed verloren en leek neergestoken te zijn in de borststreek. Het incident deed zich voor in een steegje naar een woonwijk ter hoogte van de Van Brandt poort. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket in Mechelen bevestigt het incident, maar houdt verder de lippen stijf. Er zou een verdachte meegenomen zijn voor verhoor. Aanhoudingen gebeurden nog niet. Het parket stuurde deskundigen en het labo ter plaatse. Ook over een mogelijk motief is nog niets bekend. “Het onderzoek is lopende”, zegt parketwoordvoerder Peter Peereboom.