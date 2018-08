Man en vrouw uit Heers in de cel voor drugshandel en bezit van verboden wapens TTR

31 augustus 2018

10u54

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Tongeren heeft een 41-jarige man en een 31-jarige vrouw uit Heers aangehouden en opgesloten in de gevangenis op verdenking van drugshandel. Speurders van de lokale politiezone kanton Borgloon hebben het paar maandag gearresteerd. Dat maakte de politie vandaag bekend.

De politie was enige tijd geleden een onderzoek gestart naar het paar, dat bij politie en gerecht bekend was. Maandag vielen de speurders met bijstand van een drugshond binnen in hun woning. De man was aanwezig en werd ter plaatse in de boeien geslagen. De vrouw werd later op de dag opgepakt. In de woning vond de politie allerlei soorten drugs, zoals meer dan twee kilo marihuana, bijna anderhalve kilo hasj, 750 xtc-pillen, meer dan een halve kilo speed en nog MDMA en GHB (vloeibare xtc).

Naast de verdovende middelen stootte de politie op drie vuurwapens, twee alarmpistolen en tientallen dolken en zwaarden. Op verschillende plaatsen in de woning was geld verstopt. Het bleek uiteindelijk om een grote geldsom te gaan. Terwijl de twee in de gevangenis van Hasselt verblijven, voert de politie verder onderzoek naar de leverancier van de twee verdachten.

