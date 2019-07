Man en vijf maanden zwangere vrouw gaan elkaar te lijf met mes en hamer

FVI

06 juli 2019

15u34

Bron: Belga

0

Een koppel dat elkaar te lijf ging met een mes en een hamer in de regio Basse-Meuse in de provincie Luik, is vrijdag aangehouden voor wederzijdse slagen en verwondingen. De vrouw is vijf maanden zwanger.