Man en kind (7) sterven bij zwaar ongeval in Kooigem: auto reed veel te snel Hans Verbeke

10 juli 2018

11u57

Bron: Eigen berichtgeving 133 Het zwaar verkeersongeval in Kooigem (Kortrijk), waarbij maandagavond een vader en een kind van zeven jaar om het leven kwamen, is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de bestuurder te snel reed. Hij raakte een verkeersgeleider, verloor de controle over het stuur en knalde tegen een verlichtingspaal op de Doornikserijksweg.

De Ford Escort cabriolet met Franse nummerplaat reed 110 tot 120 km per uur op een plaats waar 70 de toegelaten snelheid is, maakte het parket van Kortrijk dinsdagvoormidddag bekend.

De inzittenden zijn een gezin uit Moeskroen. De bestuurder, een man van 32, werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. Het ander dodelijk slachtoffer, zijn zoontje van zeven, zat samen met een ander kind vastgeklikt in één veiligheidsgordel. Het knaapje overleed door de impact tegen de verlichtingspaal. Twee andere kinderen van vier en zes jaar verkeren nog altijd in kritieke toestand.

De moeder en de peuter van anderhalf jaar oud liepen lichtere verwondingen op. De vrouw droeg haar veiligheidsgordel. De maxicosi waarin het kind zat, was niet of onvoldoende vastgemaakt in de wagen en werd bij de klap ook uit de auto geslingerd. De peuter zelf zat goed vastgegespt in de maxicosi waardoor de verwondingen al bij al nog meevallen.

Er werden remsporen aangetroffen. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren.