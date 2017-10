Man dreigt woning en inboedel te verliezen bij burenruzie over bomen sam

Bron: eigen berichtgeving, Het Nieuwsblad 98 Benny Proot Alain De Coussemaeker bij een verhuis van enkele bomen in februari 2015. In de Brugse Vondelstraat nadert een burenruzie die al jaren aansleept een nieuw kookpunt. De vete draait rond Alain De Coussemaeker, een natuurliefhebber die met bomen in zijn tuin de lichtinval bij zijn buren inperkt. Na een gerechtelijk bevel verwijderde De Coussemaeker de bomen niet op tijd, waardoor de dwangsom al is opgelopen tot 800.000 euro. De 52-jarige man dreigt nu zijn huis, zijn tuin en zijn inboedel te verliezen.

In 2013 moesten in de tuin van De Coussemaeker op bevel van de kortgedingrechter enkele bomen verplaatst worden omdat die te dicht tegen de perceelgrens stonden. De man spande toen een heel proces aan, maar werd uiteindelijk verplicht om de bomen te verplaatsen op straffe van een zware dwangsom. De Coussemaeker hield vol dat de bomen er al meer dan 30 jaar stonden en volgens de wet niet verplaatst mochten worden. Hij liet dit vaststellen door een expert, maar de rechters hielden er geen rekening mee.

In december 2014 en februari 2015 liet hij een kraan uitrukken om bomen te verhuizen naar een natuurgebied. "Ik heb nu een gespecialiseerde firma laten komen om de wilg en twee esdoorns voor mijn huis te verplanten", zei hij in december aan onze redactie. "Op die manier hebben ze de meeste overlevingskans, want ze zijn al meer dan dertig jaar oud". De wilg en esdoorns werden, net als eerder enkele kleine bomen, in een natuurgebied in Zedelgem geplaatst. "Dat was de dichtste optie. Zo kan ik ze later nog gaan bekijken. Het blijft vreselijk dat mijn buren me daartoe hebben gedwongen. Wat de bomen achteraan betreft, ben ik dit nog aan het bekijken met de firma. De laatste bomen hebben nog wat voorbereidingstijd nodig. Hopelijk krijg ik die tijd nog van mijn buren", hoopte de natuurliefhebber.

Vonnis omzeilen

"Alain probeert het vonnis te omzeilen", reageerde een buurman echter in februari. Enkele bomen stonden namelijk nog altijd te dicht bij de tuingrens, en bovendien had De Coussemaeker enkele bomen ook gewoon verzet. "Wij moeten vaststellen dat enkele bomen ter hoogte van onze keuken gewoon wat meer naar het midden van zijn tuin zijn verplaatst", vertelde een buurman die anoniem wenste te blijven. "Door die bomen wordt zowat de helft van onze tuin bedekt met takken en verliezen wij heel wat zonlicht. Het is jammer dat Alain het vonnis gewoon probeert te omzeilen door die bomen enkel te verplaatsen. In het vonnis wordt immers gevraagd om de bomen te rooien en dat heeft hij nu wel gedaan. Maar die enkele bomen zijn niet voldoende."

De Coussemaeker had echter een uitleg klaar. "Het rooien van bomen betekent enkel dat bomen ontworteld worden. Ik heb de bomen effectief gerooid en daarna heb ik ze verplant. Mijn buren hebben inmiddels toegegeven dat de bomen die ik in mijn tuin heb verplant niet meer storend zijn, maar blijkbaar vinden ze ook dat het vonnis niet gerespecteerd wordt. Ik hoop enkel dat ik goede afspraken kan maken met de buren en dat we zo tot een overeenkomst komen." De buren waren het er niet mee eens. "Alain zegt wel dat hij een constructief gesprek wil, maar in de praktijk worden zijn beloftes toch niet nagekomen."

"Verkoop onvermijdelijk"

De bomen werden echter niet op tijd verwijderd, waardoor De Coussemaeker nu toch dwangsommen dreigt te moeten betalen. De bedragen zijn intussen opgelopen tot meer dan 800.000 euro. "De oostelijke buur dreef mij tot collectieve schuldbemiddeling nadat ze uitvoerend onroerend beslag liet leggen op mijn woning", zegt De Coussemaeker nu in Het Nieuwsblad. "Ze eist bijna 700.000 euro. Nochtans werden alle bomen aan haar zijde verplant tegen februari 2015. De westelijke buur eist 158.000 euro."

Een schuldbemiddelaar besliste om het huis en de tuin te verkopen, iets waar een rechter hem ook in beroep in volgde. "De verkoop van het huis is onvermijdelijk", stelt schuldbemiddelaar Kristoff Soete in de krant. Hij zegt dat De Coussemaeker probeert zijn schuldeisers te ontlopen, terwijl een advocaat van de buren stelt dat "alle mogelijke vertragingsmanoeuvres worden gebruikt". De Coussemaekers advocaat voert echter aan dat de dwangsommen deels zijn verjaard, dat ze de bedragen betwisten en dat de buren enkel uit zijn op geld. De Coussemaeker zei op de rechtbank dat hij door de psychologische druk al anderhalf jaar niet meer in zijn woning kan wonen en dat hij rondzwerft in de Ardennen, in Frankrijk en op de Canarische Eilanden.

De zaak over de dwangsommen komt op 18 oktober voor de beslagrechter, terwijl het arbeidshof op 3 november een uitspraak doet over de verkoop van de woning. De Coussemaeker kondigde al aan desnoods naar het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de rechten van de Mens te trekken.