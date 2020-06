Man dreigt huis in brand te steken in Moeskroen: politie zet grote middelen in

SVM

11 juni 2020

17u43

Bron: RTL

12

Een man uit Moeskroen heeft zich deze namiddag verschanst in een woning. Hij dreigde ermee het gebouw in brand te steken. De politie zette de grote middelen in om hem op te pakken. Rond 17 uur werd hij naar buiten gesleept.