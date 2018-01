Man draait alle gaskranen open en dreigt woning op te blazen

Koen Baten

08u48

Bron: Eigen berichtgeving

belga

In de Dwarsstraat in Nieuwerkerken dreigde een man er afgelopen nacht mee zijn woning op te blazen. De man had er zich iets voor een uur verschanst en draaide alle gaskranen open in zijn woning.