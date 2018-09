Man door vrienden in coma geslagen met baseballbat tijdens ripdeal TTR

13 september 2018

18u42

Bron: Belga 4 Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn vandaag twee mannen verschenen die twee jaar geleden een goede vriend zwaar zouden hebben toegetakeld met een baseballbat. Een derde man die verdacht werd, is inmiddels overleden. Het slachtoffer was een drugsdealer die steeds veel geld op zak had. Zijn vrienden waren in geldnood en besloten hem in de val te lokken en dan te bestelen.

De feiten dateren van 9 juni 2016 in Lier. Toen werd het slachtoffer door zijn drie vrienden gelokt met de mededeling dat ze drugs wilden kopen. Op de afgesproken plaats kreeg de man de nodige slagen van een baseballbat, en werd ruim een uur later halfdood in het midden van de straat aangetroffen. Doordat zijn broekzakken binnenstebuiten waren gekeerd, was duidelijk dat het niet om een ongeval ging. Zijn drie vrienden kwamen snel in beeld als mogelijke daders.

De man lag 1,5 maand in een coma, verbleef daarna nog drie maanden in het ziekenhuis en moest nog zes maanden revalideren. Hij moest alles opnieuw leren, en stelt het verwonderlijk goed nu. "Hij zal nooit meer dezelfde persoon zijn, zit in schuldbemiddeling door de hoge medische kosten en zag die nacht een groot deel van zijn toekomst verloren gaan", zei zijn advocate Veronique Gysbrechts.

Een van de aanvallers ging bijna een maand later tot bekentenissen over maar beweert zelf niet geslagen te hebben. Voor hem vroeg het parket vijf jaar opsluiting. "Die feiten zijn ook voor hem een ommezwaai geweest, hij heeft begrepen dat hij de dingen anders moet aanpakken en heeft zijn leven nu beter georganiseerd", zegt meester Evelien Jacobs. De andere man zegt niet aanwezig te zijn geweest maar wel van de plannen van de anderen te hebben geweten. Het parket vroeg zes jaar cel, hij vroeg de vrijspraak.

Het slachtoffer vroeg een voorlopige schadevergoeding van ruim 32.000 euro.