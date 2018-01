Man doodt ex-partner en 3 kinderen in Dworp en pleegt zelfmoord in Molenbeek Redactie

29 januari 2018

14u38

Bron: Eigen berichtgeving, belga 498 In het Vlaams-Brabantse Dworp (Beersel) zijn de levenloze lichamen aangetroffen van een vrouw (36) en haar drie kinderen (twee jongens van 10 en 6 en een meisje van 8 jaar) . Zij werden om het leven gebracht door de ex-partner van de vrouw. De man van 39 maakte deze ochtend een einde aan zijn leven in Sint-Jans-Molenbeek.

Eén en ander wijst erop dat de man eerst zijn ex en kinderen om het leven heeft gebracht en vervolgens zelfdoding heeft gepleegd. Dat meldt het Brusselse parket. Het labo en de wetsdokter zijn ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken, het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd en zal later ook afstappen.

Het levenloze lichaam van de man werd vanochtend aangetroffen aan de Louis Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek. Brandweer en politie waren rond 05.30 uur opgeroepen voor een brand in de kelder van een flatgebouw en konden bij aankomst een gezin met kinderen en een volwassen persoon in veiligheid brengen die zich in de kelder bevonden. De personen waren bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis om zuurstof te krijgen, maar waren er niet erg aan toe.

In de kelder van het flatgebouw bleek een wagen in brand te staan, in de ondergrondse carwash. Eenmaal het voertuig geblust was en bleek dat het vermoedelijk opzettelijk in brand was gestoken, controleerde de politie nog de omgeving van het gebouw. Daarbij troffen ze achter het gebouw het lichaam van een man aan, die duidelijk van een grote hoogte was gevallen. Het bleek te gaan om de 39-jarige bewoner van een flat op de twintigste verdieping. Die flat bleek van binnenuit afgesloten en bovendien was de man eigenaar van het in brand gestoken voertuig. Politie en parket gingen dan ook uit van een wanhoopsdaad.

Pas enkele uren later kwam een tweede deel van het drama aan het licht. Toen de politie het nieuws van het overlijden van de dertiger ging melden aan diens ex-partner in Dworp, trof ze daar de vrouw en de drie kinderen levenloos aan. Vermoedelijk heeft de dertiger hen eerst om het leven gebracht alvorens de hand aan zichzelf te slaan.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.