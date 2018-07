Man doodgestoken met keukenmes door ex-vriendin in Henegouwen bvb

28 juli 2018

12u50

Bron: Belga 0 Bij een ruzie tussen een vrouw en haar ex-vriend, gisteravond in Courcelles (Henegouwen), werd de man door de vrouw in de buik gestoken met een mes. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

Het gebeurde rond 17 uur in een woning op het Jean Ransyplein in Courcelles, aldus het parket van Charleroi. Om een onbekende reden brak er ruzie uit tussen een vrouw en haar ex-vriend. Zij greep een keukenmes en stak hem in de buik. De toegesnelde hulpdiensten konden niets meer doen om het slachtoffer te redden. De lokale politie van de zone Trieux pakte de vrouw op.

Onderzoeksrechter Martine Michel kwam ter plaatse voor een onderzoek, samen met de magistraat van de wacht en de medische onderzoeker. Een autopsie wordt vandaag uitgevoerd.