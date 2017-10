Man doodgestoken in hartje Brussel HA DCFS

10u09

Bron: Belga 0 Mark Baert Op het Anneessensplein in Brussel is vanochtend rond 6 uur een man overleden bij een steekpartij. Dat meldt het Brusselse parket.

De omstandigheden van de steekpartij zijn nog onduidelijk. "Er zijn nog geen daders gevat of getuigen gevonden die meer kunnen vertellen", aldus Goeman van het parket. "Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Het labo, de wetsdokter en de politie zijn ter plaatse om de aanval te onderzoeken."



Het Brusselse parket is ter plaatse met een wetsarts en het gerechtelijk labo.

