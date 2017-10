Man doodgeschoten in Luiks café 10u45

Bron: Belga 1 photo_news In een café in het centrum van Luik is vanochtend een man doodgeschoten. Dat bevestigt het parket van Luik.

De Luikse politie werd vandaag kort voor 9.00 uur opgeroepen naar de place du Marché in het centrum van Luik. Er was minstens een schot afgevuurd in een café. De omstandigheden en de identiteit van het slachtoffer werden nog niet bekendgemaakt.