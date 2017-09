Man doodgeschoten in Grobbendonk Toon Verheijen

16u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Toon Verheijen Een 47-jarige man van Letse afkomst is afgelopen nacht doodgeschoten in een woning van de Oude Steenweg in Grobbendonk. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Het slachtoffer was er op bezoek. Plots zouden er ook drie mannen binnengevallen zijn waarbij de man is overleden. De daders droegen opvallend veel juwelen.

Het slachtoffer was met twee kennissen aanwezig in de woning van een derde kennis toen er volgens de verklaringen van de overlevenden plots drie gemaskerde mannen zouden zijn binnengevallen. Een van hen zou het slachtoffer van dichtbij hebben neergeschoten, waarna ze weer verdwenen.



Volgens het parket is er voorlopig nog geen spoor van de daders en is het motief voor de schietpartij nog bijzonder onduidelijk. Er wordt niet uitgesloten dat het om een afrekening gaat.

Toon Verheijen

Toon Verheijen