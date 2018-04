Man dood teruggevonden onder tractor in Aywaille kv

05 april 2018

18u07

Bron: Belga 0 In een loods in de Luikse gemeente Aywaille is deze namiddag het levenloze lichaam van een 55-jarige man aangetroffen. De man lag onder zijn tractor. Dat is vernomen van de lokale politiezone Secova. Volgens de eerste vaststellingen wijst niets op een verdacht overlijden.

De man werd rond 14 uur onder zijn tractor aangetroffen in zijn loods in de rue Awan-Goza in Aywaille. De politie en het parket van Luik werden op de hoogte gebracht. Een deskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

De eerste bevindingen wijzen op een accidenteel overlijden. "De man is onwel geworden ofwel is hij overreden door de tractor", aldus de politie. Het overlijden wordt momenteel niet als verdacht aanzien.