Man dood teruggevonden nadat die was weggelopen uit spoedafdeling ziekenhuis Frank Eeckhout

18u46

Bron: eigen berichtgeving 73 FEL

Langs de Oudenaardestraat in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen werd deze ochtend een man dood teruggevonden vlak naast een hoeve. De man liep op nieuwjaarsdag weg uit de spoedafdeling van het ASZ in Geraardsbergen en was sindsdien spoorloos. Daar was hij binnengebracht met een zware hoofdwonde. Het slachtoffer werd gevonden door een aannemer die renovatiewerken uitvoert aan de hoeve. Hoe de man om het leven kwam, is nog niet gekend.

Gisteren overleed ook al een Russische vrouw nadat ze op oudejaarsavond ten val was gekomen op de ijspiste in Brugge. Een mugarts kon haar weer bij bewustzijn brengen, maar de vrouw weigerde nadien naar het ziekenhuis te gaan.