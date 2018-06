Man dood gevonden onder grasmaaier mvdb

07 juni 2018

09u18

Het lichaam van een 58-jarige man is gistervooravond aangetroffen achter een woning in de Gravin de Merodestraat in Heultje (Westerlo).

De man uit Hulshout was volgens de eerste vaststellingen aan het werk met een zitmaaier, meldt Gazet van Antwerpen. Het toestel kampte wellicht met een technisch defect. Het slachtoffer heeft dan vermoedelijk de grasmaaier op de zijkant gelegd om eraan te kunnen werken. De maaier moet dan gekanteld zijn en is bovenop het slachtoffer terechtgekomen. De man kon zich niet meer bevrijden en is ter plaatse overleden.

De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het precieze tijdstip van het overlijden is niet geweten. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. Voorlopig wijst alles op een spijtig ongeval.