Man dood aangetroffen op straat in Maaseik

22u47 Mariotti

In Maaseik is vanavond het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Voorbijgangers zagen de man liggen in de Albert Claessensweg, een zijstraat van de Burgemeester Philipslaan achter de Carrefour. Het parket en labo zijn ter plaatse en onderzoeken de juiste omstandigheden. Momenteel wordt uitgegaan van een verdacht overlijden.

Later meer