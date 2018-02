Man dood aangetroffen in woning Eupen JM

04 februari 2018

18u46

Bron: Belga 2 In een woning in Eupen werd gisteravond het levenloze lichaam van een man teruggevonden. De eerste onderzoeken wijzen op een gewelddadige dood. Wat er precies gebeurd is en om wie het gaat, moet nog verder onderzocht worden.

Zaterdagavond is het levenloze lichaam van een man ontdekt in Eupen. Dat heeft de procureur des konings, Andrea Tilgenkamp, zondag bekendgemaakt. Daarmee wordt een bericht van Grenz-Echo bevestigd.

Het lichaam werd in een woning in de rue de la Montagne in Eupen ontdekt. Het lijk zou er al langer gelegen hebben. Sporen op het lichaam wijzen op een gewelddadige dood.

Maandag zal een autopsie uitsluitsel moeten brengen over de vraag, of er sprake is van doodslag. Een onderzoeksrechter is aangesteld om de zaak te onderzoeken. Het slachtoffer zou een Belg zijn.