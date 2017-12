Man dood aangetroffen in cafékelder: slachtoffer laat 12-jarige dochter na Gsm-signaal leidt speurders naar café 'Brussels City' Tim Van Damme

10u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tim Van Damme De man was een vaste klant van café 'Brussels City' op het stationsplein in Aalst. In de kelder van het café 'Brussels City' op het Statieplein in Aalst is zondagavond een lichaam gevonden. Mogelijk is het slachtoffer gevallen. Hij laat een 12-jarige dochter na.

De veertiger uit de regio van Aalst werd gisteravond laat teruggevonden door de lokale politie. Die waren een zoekactie gestart nadat de moeder van het slachtoffer zaterdagavond alarm had geslagen. Bij de zoekactie maakte de recherche gebruik van het gsm-signaal van het slachtoffer.

Bewakingscamera

Dat signaal leidde uiteindelijk naar het gebouw van café Brussels City aan het Stationsplein van Aalst. "De politie is hier verschillende keren geweest. Zaterdagmiddag rond 12 uur zat hij nog op zijn vaste plaats aan de toog. Rond 18 uur merkte ik zijn sportzak op. Van Koen was er toen geen spoor meer. Ik heb de zak achter de toog gezet in afwachting van zijn terugkomst. Toen de politie kort nadien het lichaam in de kelder van het café vond, heb ik zijn spullen afgegeven," getuigt Marcelino Cobiella, de 55-jarige oud-eigenaar van het café.

"Ik werk hier nog wel, maar heb het café op 14 oktober overgelaten aan twee broers. Op de dag dat Koen verdween heb ik zowat de hele middag in mijn woonst boven het café gezeten. De beelden van de bewakingscamera's bevestigen dat. De politie heeft alle beelden, zowel van boven als beneden in beslag genomen."

12-jarige dochter

De rechercheurs hebben afgelopen nacht zowel Marcelino als de nieuwe eigenaars van het café urenlang verhoord. "Rond 2.30 uur hebben ze ons laten gaan. Het was een lange nacht. Ik heb nadien geen oog meer dichtgedaan," klinkt het. Dat Marcelino en de nieuwe eigenaars na het verhoor mochten beschikken en het café niet volledig werd verzegeld, doet vermoeden dat Koen S. niet werd vermoord maar in andere omstandigheden om het leven kwam. "De politie was zeer karig met informatie. Ik weet ook niet precies waar in de kelder zijn lichaam werd aangetroffen. Nadien heb ik toestemming gekregen om het café terug te openen. Enkel de deur naar de kelder en het keldergat aan de straatkant zijn verzegeld," aldus Cobiella.

Volgens verschillende vaste klanten van het café zonderde het slachtoffer zich sinds korte tijd vaak af. "Hij had enorm veel moeite om het overlijden van zijn hond te verwerken. Die is ongeveer een maand geleden gestorven. Sindsdien dronk hij vaak een pintje meer. Of dat iets met zijn dood te maken heeft, is niet duidelijk, maar wel een mogelijke piste," klinkt het. Het slachtoffer laat een 12-jarige dochter na.

Tim Van Damme De toegang naar de kelder van het café werd verzegeld.

Tim Van Damme Ook het keldergat aan de straatkant is door de recherche verzegeld.