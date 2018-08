Man dood aangetroffen bij aardappelverwerkend bedrijf in Wielsbeke HR AHK

31 augustus 2018

10u50

Bron: Eigen berichtgeving 1 Bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke is vanmorgen een overlijden vastgesteld.

Omstreeks 8.30 uur vanmorgen werden de hulpdiensten opgeroepen naar het bedrijf. Daar werd het dode lichaam aangetroffen van een persoon. Het parket heeft een deskundige en een wetsdokter aangesteld om te onderzoeken wat er precies gebeurd is. Het is niet duidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen en of het al dan niet om een arbeidsongeval gaat.