Man die zwarte jongen op sporen duwde ontkent racistisch motief: "Hij reageerde onbeleefd op mijn vraag, zo is de ruzie ontaard"

31 augustus 2018

12u23

De 35-jarige man die onder aanhoudingsbevel was geplaatst na het racistisch incident in het station van Aarschot is in Leuven voor de raadkamer verschenen. Die moet zich vanmiddag uitspreken over zijn verdere aanhouding. Bij het incident werd een 15-jarige jongen op de sporen gegooid. Volgens de advocaat van de dertiger ontkent de man dat hij uit racistische motieven heeft gehandeld en ging het enkel om een uit de hand gelopen discussie.

Het incident vond vorige week zondag plaats en werd gefilmd door de oudere zus van de 15-jarige jongen. Dat filmpje dook nadien op op de sociale media. Op basis van de beelden konden drie verdachten geïdentificeerd en opgepakt worden. Het ging om een 35-jarige man, een 31-jarige vrouw en een 43-jarige vrouw. Volgens het parket belaagden de twee vrouwen en de man de jongen die op de trein naar Leuven stond te wachten.

"Verbaal en fysiek uitgedaagd"

"De man gaf hem een duw en één van de vrouwen maakte een racistische opmerking", aldus het parket. "Ze bleven de 15-jarige jongen verbaal en fysiek uitdagen en er ontstond een gevecht waarbij de man de jongen op de sporen duwde. De jongen trok de man mee en het gevecht ging verder op de sporen. Ook de vrouwen mengden zich in de debatten. De oudere zus van het slachtoffer greep in om haar broer weer op het perron te helpen, maar kreeg zelf ook enkele slagen."

De drie verdachten werden in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met racistisch motief. De twee vrouwen werden vrijgelaten, de man werd onder aanhoudingsbevel geplaatst.

"Plots wordt hij beschouwd als kernracist"

"Volgens mijn cliënt had hij helemaal geen racistisch motief en heeft hij enkel in een impuls gehandeld tijdens een uit de hand gelopen discussie", zegt meester Karel Claes. "Hij zou die jongeman een vraag gesteld hebben, waarop die jongen op agressieve en onbeleefde manier reageerde. Daarna is de ruzie ontaard."

De dertiger zou diep onder de indruk van het hele gebeuren zijn, aldus meester Claes. "Hij is vooral geschrokken van de aandacht die het incident gekregen heeft. Plots wordt hij beschouwd als een kernracist die symbool staat voor alle problemen in onze samenleving, maar dat is hij zeker niet."