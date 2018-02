Man die zichzelf aangaf bij politie na schietpartij in Anderlecht in verdenking gesteld voor poging doodslag

21 februari 2018

12u40

Bron: Belga

De man die gisteren onder aanhoudingsbevel is geplaatst voor de schietpartij in feestzaal Birmingham Palace in Anderlecht, is in verdenking gesteld voor poging doodslag. Dat meldt het Brusselse parket. De 24-jarige man had zich maandag zelf aangeboden bij de politie en had verklaard dat hij betrokken was bij de schietpartij. Over de juiste aanleiding voor de schietpartij bestaat nog geen duidelijkheid.