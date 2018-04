Man die zeventiger vastbond en vervolgens verstikte tijdens homejacking krijgt 15 jaar cel SI

11 april 2018

18u08

Bron: Belga 1 Het hof van beroep van Brussel heeft Jean-Michel H. veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor diefstal met als verzwarende omstandigheid onvrijwillige doodslag op Jean-Pierre Schmerber, in mei 2015 in Brussel.

Het hof van beroep is van oordeel dat de rechter in eerste aanleg de feiten correct omschreef door de 46-jarige uit Nijvel schuldig te bevinden aan diefstal, met slagen en verwondingen die de dood tot gevolg hadden maar zonder de intentie te doden. Net als de eerste rechter, op 23 februari 2017, blijft er voor het hof twijfel bestaan of de beklaagde de bedoeling had Jean-Pierre Schmerber te doden.

De 71-jarige Schmerber werd op 20 mei 2015 in zijn appartement in de Emile De Motlaan in Brussel gedood. Jean-Michel H., die beweerde interesse te hebben in een te huur gesteld appartement, had de man eerst op de grond geworsteld en daarna aan handen en voeten vastgebonden, om zo makkelijk zijn appartement te kunnen doorzoeken. Hij maakte een horloge en 150 euro cash geld buit. Volgens de beklaagde bood Schmerber te veel weerstand en ging hij daarom op hem zitten om hem te kalmeren. De zeventiger kwam door verstikking om het leven. De beklaagde stak Schmerber daarna in een koffer en gooide die in een steengroeve in de buurt van Seneffe.

Over de strafmaat was het hof van beroep strenger. In plaats van 12 jaar gevangenisstraf in eerste aanleg, werd Jean-Michel H. veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Advocaat-generaal Jean-François Godbille had 20 jaar cel gevorderd.