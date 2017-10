Man die zestien jaar geleden stiefdochter misbruikte, wordt geïnterneerd EB

16u20

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft de internering bevolen van een 44-jarige man die zijn stiefdochter jarenlang misbruikte. De man is ernstig geestesgestoord en heeft al verschillende opnames achter de rug. Van de feiten herinnert hij zich naar eigen zeggen niets meer. De rechtbank meent dat het gevaar op recidive te groot is en legt de man een verplichte residentiële opname op.

De man misbruikte de dochter van zijn vriendin toen die 8 en 9 jaar oud was. De feiten kwamen aan het licht toen het meisje op school een voorstelling over onaanvaardbaar seksueel gedrag volgde en besefte dat zij daar slachtoffer van was. Tot voordien dacht ze dat het gedrag van haar stiefvader normaal was. Ze stapte naar de zorgjuf en die contacteerde de moeder van het meisje, waarop die de man vroeg om het huis te verlaten. De relatie bleef echter duren en noch zorgjuf noch moeder stapten naar de politie. Aan de vooravond van haar 18de verjaardag deed het slachtoffer zelf aangifte bij de politie.

Het meisje dat inmiddels 24 is, kan de feiten nog steeds niet plaatsen en is enorm angstig, vertrouwt niemand en lijdt aan verschillende eetstoornissen. Momenteel verblijft ze in een centrum om met haar angsten te leren omgaan. De man heeft nog steeds een relatie met de moeder van het slachtoffer en komt regelmatig bij haar over de vloer.

Hij meent zich niets meer van de feiten te herinneren "maar ze zullen dan wel gebeurd zijn", vermoedt hij. Hij liep ernstige trauma's op na een verblijf in Afrika en onderging reeds een zelfmoordpoging door wc-ontstopper te drinken.

De rechtbank vreest dat de kans bestaat dat hij gelijkaardige feiten zal plegen doordat zijn geestestoestand ernstig verstoord is en beveelt zijn internering. Gedurende die tijd mag de man zijn adres niet nemen op het adres waar het meisje zelf woont.