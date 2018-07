Man die vriendin wurgde en zelf politie belde, blijft aangehouden kg

09 juli 2018

15u24

Bron: Belga 1 De 41-jarige man uit Deurne die donderdag werd aangehouden voor de moord op zijn 52-jarige partner, blijft in de cel. Dat werd vandaag beslist door de raadkamer, bevestigt het Antwerpse parket.

In de nacht van woensdag op donderdag belde de veertiger kort na middernacht zelf de politie, met de boodschap dat hij zijn partner vermoord had. De verdachte bleek dronken. In de woning in de Arendshoflaan in Deurne werd het lichaam van de 52-jarige vriendin van de man aangetroffen.

In de loop van donderdag werd de man, die geen onbekende is bij politie en gerecht, door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Deze namiddag is hij voor de raadkamer verschenen, die heeft beslist dat de voorlopige hechtenis gehandhaafd wordt. Het gerechtelijk onderzoek loopt.