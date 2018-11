Man die vriendin folterde in Lebbeke en vluchtte naar Nederland riskeert 20 jaar cel ADN

23 november 2018

20u01

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Een 29-jarige man die in april 2015 bij zijn arrestatie een agent neerstak in het Nederlandse Ede, nadat hij uit België gevlucht was na poging tot moord op en foltering van zijn ex-vriendin, riskeert 20 jaar cel. Dat bleek vandaag voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. De man werd in Nederland al veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag.

Thomas D.B. werd in april 2015 opgespoord omdat hij ervan verdacht werd zijn ex-vriendin, een toen 24-jarige vrouw uit Lebbeke, mishandeld en neergestoken te hebben.

Mesaanval

De feiten speelden zich af op 11 april in het appartement van het slachtoffer in Lebbeke. Nadat zij D.B. had verteld dat ze de relatie wou beëindigen, sloegen bij hem de stoppen door. De vrouw werd meermaals gestoken met een mes. Ze slaagde erin om over het balkon naar beneden te springen en overleefde de aanval. Hierbij brak ze ook haar beide hielen, maar ze raakte toch nog tot aan haar grootouders die de politie verwittigen.

D.B. kon ontsnappen na een wilde achtervolging, waarbij hij in Aalst een agent aanreed. Daarna vluchtte hij weg naar Nederland en er werd een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. In een hotel aan de Arnhemseweg in Ede stak hij op 22 april 2015 een lid van een Nederlands arrestatieteam neer.

Uitlevering

Het Oost-Vlaamse parket wou de verdachte ook voor de Belgische strafrechter brengen voor de feiten in Lebbeke en vroeg om zijn uitlevering. De overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam had echter beslist dat eerst de Nederlandse zaak moest worden behandeld en dat de Belg pas daarna kon uitgeleverd worden. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde de man uiteindelijk tot vijf jaar cel voor de feiten op de agent.

De man werd vorig jaar aan de Belgische gerechtelijke autoriteiten overgeleverd en de zaak kwam vandaag voor de rechtbank. Het openbaar ministerie vorderde twintig jaar cel en een terbeschikkingstelling van vijftien jaar voor moordpoging, foltering en verkrachting. De verdachte verklaarde dat hij zich niets van die feiten herinnert.

De uitspraak van de rechtbank valt volgende maand.