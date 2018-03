Man die vriendin en schoonmoeder vermoordde in Herstal opgepakt in Turkije HA

26 maart 2018

16u20

Bron: Belga, Sudinfo 20 De ex-partner van de vrouw die afgelopen weekend samen met haar moeder werd vermoord in Herstal (Luik) is vandaag gearresteerd in Turkije. Dat melden Waalse media op basis van een bericht in de Turkse krant Hürriyet.

Zaterdagnamiddag werden twee vrouwen, een moeder (55) en een dochter (33), levenloos aangetroffen in een woning in de Paul Jansonstraat in Herstal. Ze vertoonden messteken en waren gekeeld.

De ex-partner van de jongste vrouw, waartegen al meermaals klacht was ingediend wegens doodsbedreigingen, is de hoofdverdachte. Gisteren werd voor de verdachte een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Volgens de RTBF heeft de man zich vandaag aangegeven op een politiecommissariaat in de Turkse hoofdstad Ankara.

Het parket van Luik geeft op vraag van de onderzoeksrechter geen commentaar.