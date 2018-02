Man die voorbijgangster in borsten kneep krijgt twaalf maanden cel mvdb

20 februari 2018

12u31

Bron: Bruzz 0 Een Nepalees uit Etterbeek die een vrouw op straat zonder enige aanleiding in de borsten kneep, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot twaalf maanden cel effectief, zo meldt Bruzz. De beklaagde betuigde zijn spijt, maar de rechter hechtte daar weinig geloof aan.

In juli 2017 liep de vrouw met haar vriend over straat waar ze het pad kruisten van de 42-jarige man. Hij stapte zonder enige aanleiding op de vrouw af en betastte haar borsten. Haar vriend belde de politie. De aanrander kon even later worden geklist.

De man die geen advocaat onder de arm had genomen, verklaarde dronken te zijn op het ogenblik van de feiten. Hij betuigde zijn spijt op het proces, maar daar hechtte de rechter weinig geloof aan. In haar vonnis staat dat de feiten "zeer erg, verwerpelijk en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn (...) hij lijkt de gevolgen van zijn daden onvoldoende te beseffen."

De man vroeg om een werkstraf, maar kreeg een effectieve gevangenisstraf van twaalf maanden. De rechter volgde daarmee de door het parket gevorderde straf. De Nepalees werd in het verleden al veroordeeld voor feiten van diefstal.