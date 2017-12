Man die vluchtmisdrijf pleegde in Bergen in verdenking gesteld en vrijgelaten IB

01u15

Bron: Belga 1 belga Archieffoto. De automobilist die maandagavond in Cuesmes (Bergen) vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval heeft zich aangegeven bij de politie. Dat zegt het parket van Bergen. De bestuurder reed een jong meisje aan, dat zwaargewond raakte.

Het parket van Bergen zei maandag dat de bestuurder zichzelf dinsdagavond aangaf. Het gaat om een man van 23 jaar uit Bergen. Hij was niet gekend bij de politie. De man bekende de feiten.

Paniek

De man gaf toe dat hij te snel reed en dat hij na het ongeval in paniek raakte. Woensdag werd hij voorgeleid bij een onderzoeksrechter voor onopzettelijke slagen en verwondingen, met vluchtmisdrijf als verzwarende omstandigheid, feiten waarvoor hij in verdenking werd gesteld. De onderzoeksrechter liet hem vrij onder voorwaarden. Hij moet vrijwilligerswerk doen in een afdeling van een ziekenhuis in Charleroi waar ernstige verkeersslachtoffers verzorgd worden.

Stabiel maar verontrustend

Het slachtoffer, een tiener uit Quaregnon, werd maandag rond 22 uur aangereden op de Place de Cuesmes toen ze overstak op een zebrapad. Ze liep onder meer een hersenbloeding op. Het parket van Bergen zei woensdag dat haar toestand stabiel is, maar zeer verontrustend blijft.