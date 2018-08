Man die verschillende schoten loste en zich in woning in Awans verschanste, opgepakt Redactie

09 augustus 2018

01u01

Bron: Belga 6 De man van 68 die zich gisterenavond had verschanst in zijn woning in het Luikse Awans, na twee schoten gelost te hebben, is opgepakt. Kort na 21.30 uur verliet de zestiger zijn woning zonder zich te verzetten, na onderhandelingen met de speciale eenheden van de politie. Dat zegt politiecommissaris Michel Ost.

Volgens de dienstdoende burgemeester van Awans, Catherine Streel, was de man verwikkeld in een echtscheidingszaak. Ze zei dat de straat werd afgesloten nadat de man twee schoten had gelost. "We vroegen bewoners om thuis te blijven. Zij die nog niet thuis waren, moesten achter het veiligheidslint blijven."

Iets na 21.30 uur verliet de man dus zijn woning. Hij zou een toelating gehad hebben voor het vuurwapen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of het wapen dat bij hem thuis gevonden is, gebruikt is om de twee schoten af te vuren eerder op de avond.

Iets voor 22 uur leek de situatie ter plaatse zich te normaliseren. Er vielen geen gewonden.