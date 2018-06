Man die vernielingen aanbracht in Joodse wijk krijgt 18 maanden cel, deels met uitstel

25 juni 2018

12u01

Palestijn Hasan A. is veroordeeld tot 18 maanden waarvan 10 maanden effectief voor het zijn vandalisme in de Joodse wijk in Antwerpen. Hij is schuldig aan belaging en aan aanzetten tot haat en discriminatie.