Man die verdacht wordt van moord op gevangenisverpleegster bedreigt al na één uur vrouwelijke cipier in gevangenis Jef Van Nooten SVM

17 mei 2018

16u17

Bron: eigen berichtgeving, Belga 11 Moordverdachte Marco L. (43), die samen met Ashley V.D.V. (33) verdacht wordt van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaert, heeft in de gevangenis meteen een tuchtmaatregel gekregen. Amper één uur nadat hij de gevangenis in Turnhout was binnen gebracht, bedreigde hij een vrouwelijke cipier.

Marco L. en Ashley V.D.V. zijn gisteravond in ons land toegekomen nadat ze door Spanje zijn uitgeleverd. Deze voormiddag verschenen ze allebei voor de onderzoeksrechter in Turnhout. Ashley deed dat in opvallende outfit, met een doodskop op haar legging.

De onderzoeksrechter in Turnhout besliste beiden aan te houden op verdenking van roofmoord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Na hun aanhouding door de onderzoeksrechter werden ze naar de gevangenis gebracht. Ashley V.D.V. is in Hasselt achter de tralies gezet. Normaal zou ze in Antwerpen haar voorhechtenis uitzitten, maar dat was geen optie omdat slachtoffer Christine Lenaerts daar werkzaam was.

Bedreiging

Haar ‘partner in crime’ Marco L. werd opgesloten in de gevangenis in Turnhout. Daar maakte hij onmiddellijk amok. Bij aankomst eiste hij meteen om een sigaret te mogen roken op de koer. Even later bedreigde hij een vrouwelijke cipier. Het leverde de moordverdachte meteen een tuchtmaatregel op. In afwachting van de tuchtprocedure mag hij al zeker drie dagen geen wandeling maken, en eventueel bezoek moet achter glas plaatsvinden.

Moord

Het lichaam van de 45-jarige Christine Lenaerts uit Grobbendonk werd op 27 april gevonden aan het jaagpad langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen. De verpleegster was op dat moment al enkele dagen vermist. Ze had kort voor ze verdween nog onderdak geboden aan Ashley, een gedetineerde in de gevangenis van Antwerpen waar Lenaerts werkzaam was.

De vrouw was niet teruggekeerd van haar penitentiair verlof en zou aan Lenaerts bescherming gevraagd hebben tegen haar vriend, eveneens iemand met een gerechtelijk verleden. Lenaerts werd omwille van haar tussenkomst geschorst door de gevangenis.

Een dag na de vondst van het lichaam werd het koppel in Spanje aangetroffen en opgepakt. Het parket vroeg daarop de overlevering en die is er nu dus ook gekomen.